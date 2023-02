fot. PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Newcastle United wykazuje zainteresowanie dwoma pomocnikami Chelsea. Na listę życzeń “Srok” trafili Conor Gallagher i Ruben Loftus-Cheek.

Newcastle United poszukuje wzmocnień środka pola

Na radary “Srok” trafili dwaj piłkarze Chelsea

Conor Gallagher i Ruben Loftus-Cheek mogą po sezonie pożegnać się ze Stamford Bridge

Chelsea odda swoich zawodników do ligowego rywala?

Newcastle United stało się w tym sezonie jednym z kandydatów do zajęcia miejsca w czołowej czwórce Premier League, a co za tym idzie – awansu do przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Podopieczni Eddiego Howe’a po świetnym początku wpadli w dołek, ale wciąż mają dwa punkty przewagi nad piątym Tottenhamem.

Na St. James’ Park wierzą, że uda się osiągnąć sukces. Aktualnie trwają przygotowania do letniego okienka transferowego, które wymaga uzupełnienia braków kadrowych. Newcastle United planuje przede wszystkim wzmocnić środek pola. Wiele wskazuje na to, że w tej kwestii jego przedstawiciele udadzą się na Stamford Bridge, gdzie grają Conor Gallagher i Ruben Loftus-Cheek.

Obaj gracze Chelsea znaleźli się na liście życzeń “Srok”. Zimą konkretną ofertę za Gallaghera złożył Everton, lecz londyńczycy chcieli dać swojemu wychowankowi kolejną szansę. Po powrocie z udanego wypożyczenia do Crystal Palace Anglik nie może wrócić na poziom, który prezentował w poprzednim sezonie. Jeśli w kolejnych tygodniach nie poprawi swojej dyspozycji, trafi latem na listę transferową, a Newcastle United spróbuje ściągnąć go do siebie.

Kilka lat temu Loftus-Cheek wykazywał się olbrzymim potencjałem, jednak jego rozwój zahamowały problemy zdrowotne. Aktualnie 27-latek jest raczej rezerwowym i korzysta jedynie na kontuzjach swoich kolegów. Na jego korzyść działa niezwykła wszechstronność. Anglik jest nominalnym pomocnikiem, ale może również zagrać na skrzydle, jako fałszywy napastnik, a w tym sezonie występował też jako wahadłowy.

Zobacz również: