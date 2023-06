fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Newcastle United chce dokonać dużych wzmocnień przed grą w Lidze Mistrzów

Konieczny jest transfer nowego ofensywnego pomocnika

Celem numer jeden Srok stał się Dominik Szoboszlai

Sroki planują wielki transfer

Po przejęciu Newcastle United przez saudyjski fundusz inwestycyjny zostały stworzone bardzo ambitne plany, natomiast mało kto mógł się spodziewać, że drużyna tak szybko dołączy do ligowej czołówki. Sroki zajęły w sezonie 2022/2023 czwarte miejsce w Premier League, co skutkuje awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Dla klubu z St. James’ Park to dopiero początek. Latem ma zostać przeprowadzonych kilka transferów, które usprawnią grę zespołu i pozwolą znów bić się o najwyższe lokaty. Jednym z priorytetów jest znalezienie nowego ofensywnego pomocnika.

Władze Newcastle United wytypowały Dominika Szoboszlaia, jako wymarzonego kandydata. Węgierski zawodnik jest świadomy rosnącego zainteresowania i planuje przeprowadzić się do Premier League. Wiedzą o tym przedstawiciele Lipska, którzy pierwotnie chcieli zatrzymać go w zespole na przyszły sezon.

W przypadku ewentualnego transferu możemy spodziewać się kwoty w okolicach kilkudziesięciu milionów euro. Newcastle nie zamierza dłużej czekać i przygotowuje “ogromną” ofertę. Tak opisuje ją francuskie “L’Equipe”, nie podając przy tym większych szczegółów. W umowie Szoboszlaia z Lipskiem widnieje klauzula wykupu na poziomie 70 milionów euro.

