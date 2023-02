PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Po ostatnich wydarzeniach związanych z Manuelem Neuerem i Bayernem Monachium niemieckie media zastanawiają się nad przyszłością 36-letniego bramkarza. Bild uważa, że Niemiec nie ma dokąd uciekać.

Napięte relacje Manuela Neuera w Bayernie

Media zastanawiają się na jego przyszłością

Neuer może mieć problem ze znalezieniem nowego klubu

Neuer musi poprawić swoje relacje w Bayernie Monachium

W ostatnich tygodniach wiele wydarzyło się w życiu Manuela Neuera. Bramkarz Bayernu Monachium doznał poważnej kontuzji podczas jazdy na nartach, następnie zwolniono z klubu jego kolegę i trenera bramkarzy Toniego Tapalovicia, po czym golkiper udzielił porywczego wywiadu, w którym nie szczędził słów pod adresem bawarskiego klubu oraz trenera Juliana Nagelsmanna. Trudno sobie teraz wyobrazić, by kapitan i szkoleniowiec mistrza Niemiec znów nawiązali dobre relacje, jak wcześniej.

Kontrakt Manuela Neuera z Bayernem Monachium wygasa w czerwcu 2024 roku i mimo wszystko nic nie wskazuje, by odszedł z klubu już tego lata. Bawarczycy, co prawda sprowadzili zimą Yanna Sommera, a podczas następnego okienka transferowego z wypożyczenia może wrócić Alex Nubel. Mimo to reprezentant Niemiec powinien wypełnić swój kontrakt na Allianz Arenie.

Jeśli jednak w klubie doszłoby do większego wstrząsu i Neuer miałby się pożegnać ze stolicą Bawarii to tak naprawdę nie ma, gdzie odejść. Dziennikarze niemieckiej gazety Bild przeanalizowali sytuację bramkarzy w największych klubach Europy i okazuje się, że poza Manchesterem United w pozostałych drużynach nie ma miejsca dla Neuera, natomiast trudno sobie wyobrazić, by Niemiec trafił do klubu, który nie rywalizuje o największe cele.

I tak, Barcelona ma Ter Stegena, Real Courtoisa, Paris Saint-Germain Donnarumme, Liverpool Alissona, Manchester City Edersona, Chelsea Mendy’ego i Kepę. Pozostają jedynie Czerwone Diabły z Davidem De Geą, którego przyszłość nie jest jasna, ale mało prawdopodobne, żeby zespół z Old Trafford chciał go zastąpić 36-letnim bramkarzem. Ponadto problematyczne również może okazać nie najmniejsze wynagrodzenie Neuera.

