Według informacji Nicolo Schiry, Napoli jest na dobrej drodze, aby sprowadzić Davide Faraoniego z Hellasu Verona. Włoski defensor w ekipie Rudiego Garcii ma pełnić rolę podobną do tej Bartosza Bereszyńskiego.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Davide Faraoni

Kapitan Hellasu Verona wkrótce zmieni barwy klubowe

Davide Faraoni jest na dobrej, aby zasilić szeregi Napoli

Włoch ma zostać następcą Bartosz Bereszyńskiego

Kapitan Hellasu Verona zasili szeregi mistrza Włoch

Jak donosi Nicolo Schira za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, Davide Faraoni jest bardzo blisko zmiany barw klubowych. Dotychczasowy kapitan Hellasu Verona ma zasilić szeregi Napoli. W najbliższych dniach dojdzie do spotkania obu stron, aby dopiąć na ostatni guzik warunki przeprowadzki 31-latka na Stadio Diego Armando Maradona.

Trudno się spodziewać, aby Davide Faraoni odgrywał znaczącą rolę w drużynie Rudiego Garcii. Zapewne czeka go to samo co Bartosza Bereszyńskiego. Długie oczekiwanie na szansę, aby zastąpić Giovanniego Di Lorenzo oraz gra w rozgrywkach Coppa Italia.

Kapitan Hellasu Verona od wielu sezonów udowadnia swoją wartość. Choć miniona kampania nie była aż tak udana w wykonaniu Davide Faraoniego jak poprzednie. W rozgrywkach Serie A rozegrał łącznie 24 spotkania, w których udało mu się zdobyć trzy bramki oraz zaliczyć tyle samo asyst.

