SSC Napoli szuka nowego stopera w związku z zapowiadanym transferem Kima Min-Jae do Bayernu Monachium. Azzurri złożyli propozycję w wysokości 35 milionów euro za defensora Wolves, Maxa Kilmana. Oferta została odrzucona - donosi David Ornstein z The Athletic.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

IMAGO / Gareth Evans Na zdjęciu: Max Kilman

Kim Min-Jae jest o krok od przeprowadzki do Bayernu Monachium

Dlatego mistrz Włoch szuka na rynku nowego środkowego obrońcy

Na celownik włodarzy Azzurrich trafił stoper Wolves – Max Kilman

Przenosiny Kima Min-Jae do Bayernu Monachium zmuszają SSC Napoli do zakontraktowania nowego stopera. Reprezentant Korei Południowej był liderem defensywy Azzurrich w mistrzowskim sezonie i na pewno nie będzie łatwo go zastąpić.

Jak podaje dziennikarz “The Athletic” David Ornstein, włoski klub złożył pierwszą propozycję za środkowego obrońcę Wolverhampton Wanderers – Maxa Kilmana. SSC Napoli oferowało 35 mln euro, co jednak nie przekonało Wilków.

Niewykluczone, że rozmowy będą kontynuowane i 26-letni Anglik ostatecznie przeprowadzi się na Stadio Diego Armando Maradona.