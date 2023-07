Napoli wyceniło Zielińskiego. Ile trzeba zapłacić za reprezentanta Polski?

Lazio wytypowało Piotra Zielińskiego jako wymarzonego następcę Sergeja Milinkovicia-Savicia. Napoli wycenia Polaka na 25 milionów euro, co dla rzymian jest w tej chwili zbyt dużą kwotą.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński wciąż może tego lata pożegnać się z Napoli

Aurelio De Laurentiis wycenia polskiego pomocnika na 25 milionów euro

W swoich szeregach widzi go Lazio, które szuka następcy Sergeja Milinkovicia-Savicia

Zieliński zmieni klub wewnątrz Serie A?

Piotr Zieliński odegrał istotną rolę w sezonie 2022/2023, który zakończył się dla Napoli długo wyczekiwanym mistrzostwem Włoch. Azzurri nie zamierzają zmieniać swojej polityki wobec zawodników, którzy zbliżają się do trzydziestego roku życia i proponują Polakowi przedłużenie kontraktu na gorszych warunkach finansowych.

Na ten moment pomocnik nie wyraził na to zgody. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, dla Napoli konieczne stanie się sprzedanie Zielińskiego, który za rok będzie dostępny jako wolny zawodnik. Aurelio De Laurentiis wycenia go na 25 milionów euro.

Na reprezentanta Polski spogląda Lazio, które poszukuje następcy Sergeja Milinkovicia-Savicia. Serbski pomocnik niebawem przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, gdzie nawiąże współpracę z Al-Hilal. Maurizio Sarri widzi w Zielinskim idealnego następcę rosłego zawodnika. Na ten moment rzymianie uważają jednak, że wycena ze strony Napoli jest niesprawiedliwie wysoka.

