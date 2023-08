Napoli straci Zielińskiego, ale pozyska dwóch pomocników

IMAGO / PanoramiC Na zdjęciu: Jens Cajuste

Piotr Zieliński w tym okienku odejdzie z Napoli do Al-Ahli

Ten transfer oznacza, że mistrzowie Włoch muszą uzupełnić linię pomocy

Do Neapolu przeniosą się Gabri Veiga i Jens Cajuste

Napoli uzupełni środek pola za 32 mln

Piotr Zieliński dał już zielone światło na transfer do Al-Ahli. Reprezentant Polski opuści Napoli i przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, co sprawia, że Partenopei muszą wzmocnić środek pola. Ekipa ze Stadio Diego Armando Maradona obecnie negocjuje pozyskanie dwóch zawodników.

Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano mistrzowie Włoch są bliscy finalizacji przeprowadzki Gabriego Veigi i Jensa Cajuste’a. Hiszpan ma kosztować 30 milionów euro, natomiast za Szweda Napoli zapłaci 12 milonów. Z kolei na sprzedaży Zielińskiego Azzurri zarobią 25 mln.

Gabri Veiga w poprzednim sezonie w koszulce Celty Vigo zaliczył 39 meczów, strzelił 11 goli i zanotował cztery asysty. Z kolei Jens Cajuste w barwach Stade Reims rozegrał 33 spotkania, zdobył cztery bramki i zapisał na swoim koncie jedno ostatnie podanie.