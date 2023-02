PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Rozmowy kontraktowe Piotra Zielińskiego z Napoli nie zmierzają ku szczęśliwemu finałowi. Obie strony nie mogą dogadać się ws. warunków finansowych, a to sprawia, że możliwa jest letnia przeprowadzka Polaka. Azzurri za jego kartą zawodniczą będą oczekiwali około 30 milionów euro.

Napoli rozgrywa fantastyczny sezon, a jedną z głównych postaci zespołu Luciano Spalettiego jest Piotr Zieliński. Co ciekawe, wciąż niepewna jest przyszłość środkowego pomocnika. Kontrakt 28-latka z Azzurrimi wygasa 30 czerwca 2024 roku i choć obie strony rozmawiają na temat przedłużenia umowy, to ciągle nie udało się im dojść do porozumienia.

Kością niezgody są warunki finansowe – Napoli nie chce płacić polskiemu piłkarzowi takiej pensji, jakiej on wymaga. To oznacza, że Zielu po zakończeniu obecnej kampanii może odejść ze Stadio Diego Armando Maradona. Co więcej, włoskie media podają, że lider Serie A wycenił kartę zawodniczą wychowanka Orła Ząbkowice Śląskie na 40 mln euro.

🔵 El Napoli valora a Piotr Zielinski en 30 millones de euros.



[TMW] pic.twitter.com/PPK2mhRVCu — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 6, 2023

89-krotny reprezentant Biało-Czerwonych nie powinien mieć problemów z ewentualnym znalezieniem nowego klubu, bowiem jego sytuację monitorują najlepsze zespoły z Włoch czy Anglii. Wszystko wskazuje na to, że Napoli po 33 latach przerwy wreszcie sięgnie po scudetto, bowiem w ligowej tabeli ma aż 13 punktów przewagi nad drugim Interem Mediolan.

Piotr Zieliński w 28 spotkaniach trwającego sezonu zdobył 6 bramek i zaliczył 8 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 40 milionów euro. Zdobycie mistrzostwa Italii byłoby pięknym zwieńczeniem pobytu ex-gracza Empoli w Neapolu.

