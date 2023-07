Napastnik United bliski transferu do ligowego rywala

Wiele wskazuje na to, że Anthony Elanga nie będzie kontynuował kariery na Old Trafford. Szwed ma opuścić Manchester United, jednak pozostanie w Premier League. Fabrizio Romano ujawnił, że transfer 21-latka negocjuje Everton.

IMAGO/ Joel Marklund Na zdjęciu: Anthony Elanga

Anthony Elanga pożegna się z Manchesterem United

Szwed pozostanie w Premier League

Nowym klubem 21-latka ma stać się Everton

Napastnik zamieni United na Everton

Manchester United nie tylko sprowadza nowych zawodników, ale także stara się nieco “przewietrzyć” szatnię. Jednym z piłkarzy, którzy mogą pożegnać Old Trafford, jest Anthony Elanga. Szwed już od dłuższego czasu był typowany do odejścia z klubu, jednak teraz wydaje się, że jego rozstanie z Czerwonymi Diabłami jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej.

Zgodnie z doniesieniami Fabrizio Romano 21-latek ma trafić do Evertonu. The Toffees o podpis napastnika rywalizują z kilkoma innymi ekipami z Premier League, ale włoski dziennikarz uważa, że to właśnie zespół prowadzony przez Seana Dyche’a jest faworytem w tym wyścigu.

Elanga w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 26 spotkań w barwach United. Wychowanek MU spędził na boisko 702 minuty i zanotował dwie asysty. Przenosiny do Evertonu będą dla niego szansą na regularne występy.