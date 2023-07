fot. Imago/Matthias Koch Na zdjęciu: David Datro Fofana

David Datro Fofana na początku 2023 roku dołączył do Chelsea

Najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Unionie Berlin

Napastnik spróbuje swoich sił w rozgrywkach Ligi Mistrzów

The Blues nie rezygnują ze swojego zawodnika

David Datro Fofana na początku stycznia 2023 roku dołączył do Chelsea za kwotę 12 milionów euro. Młodziutki snajper trafił do zespołu w bardzo trudnym momencie, w związku z czym nie dostał wielu szans na pokazanie swoich umiejętności. Łącznie zaliczył zaledwie cztery występy, w których nie zdobył ani jednej bramki.

Teraz Iworyjczyk będzie miał możliwość zaprezentowania się kibicom. Najbliższy sezon spędzi on bowiem na wypożyczeniu w Unionie Berlin. Co ciekawe, w przeciwieństwie do piłkarzy Chelsea, spróbuje swoich sił w rozgrywkach Ligi Mistrzów, do których The Blues się nie zakwalifikowali.

Jednocześnie londyńczycy nie zamierzają rezygnować z 20-latka, w którym widzą spory potencjał. W umowie nie została zapisana klauzula wykupu, zatem po sezonie 2023/2024 Fofana wróci na Wyspy Brytyjskie.

