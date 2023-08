Georginio Rutter znalazł się w kręgu zainteresowań Hoffenheim oraz Freiburga. Co ciekawe, w styczniu tego roku francuski napastnik trafił do Leeds United z... Hoffenheim. Teraz muszą oni powalczyć o 21-latka z "Breisgau-Brasilianer" - informuje "Kicker".

IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Georginio Rutter

Georginio Rutter prawdopodobnie opuści Leeds United w ramach wypożyczenia

Francuski napastnik znalazł się w kręgu zainteresowań Freiburga i Hoffenheim

21-latek przez dwa lata był związany z drugim wymienionym klubem

Freiburg i Hoffenheim powalczą o Georginio Ruttera

Z informacji przekazanych przez “Kicker” wynika, Georginio Rutter wkrótce może opuścić szeregi Leeds United. Francuskich napastnik bowiem znalazł się w kręgu zainteresowań Hoffenheimu oraz Freiburga. Oba niemieckie kluby jednak muszą się liczyć z tym, że w grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie 21-latka.

Georginio Rutter reprezentuje barwy Leeds United od stycznia tego roku. Co ciekawe, do angielskiego zespołu trafił z… Hoffenheimu, który teraz chce go pozyskać. Wówczas działacze “Pawi” zapłacili za transfer perspektywicznego francuskiego zawodnika aż 28 milionów euro.

Wychowanek Rennes w barwach Leeds United do tej pory rozegrał 13 spotkań. Niczym specjalnym się nie zdołał w tym czasie wyróżnić, ale udało mu się zaliczyć asystę. A miało to miejsce w meczu przeciwko Tottenhamowi w ostatniej kolejce minionego sezonu Premier League.

Sprawdź także: 19-latek z przeszłością w Borussii Dortmund może trafić do PKO Ekstraklasy