Alex Moreno niebawem zostanie piłkarzem Aston Villi. Podstawowy lewy obrońca Realu Betis nie otrzymał powołania na Superpuchar Hiszpanii, który odbędzie się w tym tygodniu w Arabii Saudyjskiej.

Temat przenosin Alexa Moreno do Aston Villi pojawia się regularnie od kilku tygodni. 29-latek pod wodzą Manuela Pellegriniego wszedł na swój najwyższy poziom, co nie umknęło Unaiowi Emery’emu. Szkoleniowiec The Villans uważa, że Hiszpan idealnie odnajdzie się zarówno w jego zespole, jak i całej Premier League.

Real Betis ma spore problemy finansowe, zresztą jak wszystkie zespoły z La Liga z wyłączeniem Realu Madryt. Verdiblancos zdawali sobie sprawę, że zimą będą musieli sprzedać jedną ze swoich gwiazd. Na nieszczęście trenera Pellegriniego, padło na Moreno. To niefart, bo lewy defensor prezentuje się ostatnio naprawdę świetnie i jest jednym z kluczowych zawodników w talii Chilijczyka.

Wszystko wskazuje na to, że transfer jest wyłącznie kwestią czasu. W tym tygodniu Betis weźmie udział w Superpucharze Hiszpanii. W półfinale turnieju Andaluzyjczycy zmierzą się z Barceloną. Na liście powołanych na ten miniturniej zabrakło Alexa Moreno. Pozostał on w Sewilli, by domknąć operację. Aston Villa ma zapłacić za 29-latka 13,5 miliona euro kwoty stałej, oraz kolejne półtora w zmiennych.

Moreno rozegrał w tym sezonie 15 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich trzy asysty.

