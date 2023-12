Według informacji przekazanych przez gazetę "Diario Olé" Luka Modrić może trafić do zespołu Interu Miami. Chorwat wraz z końcem sezonu stanie się wolnym zawodnikiem i będzie chciał znaleźć nowy klub.

IMAGO / Guillermo Martinez Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić wraz z końcem sezonu opuści Real Madryt

Chorwat jednak nie ma zamiaru kończyć kariery

Według najnowszych doniesień 38-latek może trafić do Interu Miami

Kierunek Floryda?

Luka Modrić to z pewnością jeden z najwybitniejszych piłkarzy z Chorwacji w historii futbolu. Środkowy pomocnik przez lata zachwycał swoją grą w barwach Realu Madryt, ale jego epoka w tym zespole powoli dobiega końca. 38-latek w obecnym sezonie nie mógł pogodzić się z rolą rezerwowego, przez co jego umowa z klubem nie zostanie przedłużona. To oznacza, że wraz z końcem sezonu pożegna się z klubem.

Wciąż jednak nie jest pewne, gdzie trafi zasłużony piłkarz. Nowe światło rzuca na to jednak gazeta “Diario Olé”. Według dziennikarzy zainteresowany usługami weterana ma być Inter Miami. Oznaczałoby to, że pomocnik dzieliłby szatnię m.in. z Leo Messim. Kapitan kadry Chorwacji liczy na wyjazd na Euro 2024, a to oznacza, że konieczna jest regularna gra.

Zobacz również: Ten Hag dzieli winę na siebie i graczy. “Musimy robić pewne rzeczy inaczej”