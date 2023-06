Młody Polak znów wypożyczony. Zagra w austriackiej Bundeslidze

WSG Tirol oficjalnie poinformował o wypożyczeniu Aleksandra Buksy z Genoi. Dla 20-letniego Polaka będzie to już trzeci klub od momentu przenosin do Włoch.

IMAGO / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Aleksander Buksa

Aleksander Buksa nie może liczyć na grę w Genoi

Młody napastnik został wysłany na kolejne wypożyczenie

Tym razem trafi do austriackiego WSG Tirol

Aleksander Buksa w WSG Tirol

Aleksander Buksa dwa lata temu opuścił Wisłę Kraków, nie przedłużając kontraktu. Polaka jako wolnego zawodnika zakontraktowała Genoa, w której do tej pory rozegrał tylko cztery spotkania.

W związku z tym 20-letni napastnik został wysłany na wypożyczenie do Belgii. Występował w OHL Leuven i rezerwach Standardu Liege. Tam strzelił dziewięć goli. Jednak to nie wystarczyło, aby wrócić do Genoi i trafić do pierwszego składu.

Tym razem Buksa uda się na wypożyczenie do austriackiego WSG Tirol. To drużyna występująca w tamtejszej Bundeslidze.

– Cieszę się, że Aleksander do nas dołączył i że umowa z Genuą się udała. Wszyscy jesteśmy przekonani, że Aleks może zostać czołowym napastnikiem austriackiej Bundesligi – powiedział trener drużyny, Thomas Silberberger.