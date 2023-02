Pressfocus Na zdjęciu: Leandro Paredes

Leandro Paredes w tym sezonie reprezentuje Juventus, który może wykupić Argentyńczyka. W Turynie nie ma jednak takiej chęci.

Leandro Paredes ma kontrakt z PSG do końca czerwca

Argentyńczyk gra aktualnie w Juventusie

Żaden z tych klubów nie chce jednak mieć już pomocnika w kadrze

Pomocnik Juventusu może ponownie zmienić klub

Kilka miesięcy temu reprezentacja Argentyny świętowała w Katarze zdobycie tytułu mistrza świata po wygranym w rzutach karnych meczu z kadrą Francji. 114 minut na boisku spędził wówczas Leandro Paredes, dla którego futbol reprezentacyjny był miłą odskocznią od piłki klubowej.

28-letni defensywny pomocnik minionego lata opuścił PSG, aby wzmocnić Juventus, który interesował się Argentyńczykiem od dłuższego czasu. Paredes przygody w Turynie nie zaliczy jednak do udanych. Reprezentant Argentyny rozegrał 21 meczów, ale na murawie spędził nieco ponad 1000 minut, co zapewne go nie satysfakcjonuje. Juventus ma opcję wykupu 28-latka za 22 miliony euro. Nie należy jednak spodziewać się, że w Turynie skorzystają z tej możliwości.

Juventus ma problemy, które skutkowały odjęciem piętnastu punktów, przez co pod znakiem zapytania stanął udział turyńczyków w rozgrywkach europejskich. Nie dziwi zatem, że przedstawiciel Serie A nie chce wydawać pieniędzy na definitywny angaż Argentyńczyka. Paredes nie ma też co szukać miejsca w Paryżu. Jego kontrakt wygasa bowiem wraz z końcem czerwca. Mistrz Francji prawdopodobnie nie zaproponuje 28-latkowi nowej umowy, więc piłkarz może być zmuszony do szukania sobie nowego pracodawcy jak wolny zawodnik.

