Według mediów Rade Krunić jest chętny do przeprowadzki do Fenerbahce, ale najnowsza oferta Turków jest znacznie niższa od ceny wywoławczej Milanu wynoszącej 13 milionów euro.

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Rade Krunić

Krunić zgodził się na transfer do Fenerbahce

Oferta Turków jednak jest zdecydowanie za mała

Rossoneri oczekują 13 mln euro za pomocnika

Krunić naciska na Milan

Kilka źródeł w Turcji w ciągu ostatnich 24 godzin sugerowało, że Rade Krunić zgodził się na warunki indywidualnego kontraktu z Fenerbahce i teraz naciska na Milan w sprawie transferu.

Jednak Calcionews24.com twierdzi, że ostatnia propozycja złożona Rossonerim to 8 mln euro, co stanowi wzrost w stosunku do pierwotnej oferty 5 mln euro, którą uznano za zdecydowanie obraźliwą.

Do ceny wywoławczej, która jest ustalona na poziomie 12-13 mln euro, jest jeszcze bardzo daleko, nie wspominając już o tym, że Milan musi znaleźć odpowiedniego następcę.

Druga linia MIlanu została całkowicie przemeblowana po sprzedaży Sandro Tonalego do Newcastle United oraz po kontuzji Ismaela Bennacera, która wyklucza go z gry na około pół roku. To sprawia, że Rossoneri nie skorzy do ustępstw w negocjacjach z Fenerbahce.

