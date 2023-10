Jota przeniósł się latem z Celticu do Al-Ittihad. Portugalczyk miał błyszczeć w barwach saudyjskiego klubu, ale z nieznanych powodów wciąż nie został zarejestrowany w drużynie. Jak informuje 90min, jego sytuację monitoruje Tottenham.

Jota może szybko wrócić do Europy. Zainteresowany Tottenham

Jota był prawdziwą gwiazdą Celticu, ale latem skusił się na przenosiny do Al-Ittihad. Wystarczy spojrzeć na statystyki z ubiegłego sezonu, aby zrozumieć, jak ważny był to piłkarz dla szkockiej drużyny. Portugalczyk w 43 meczach zdobył 15 bramek i zaliczył 12 asyst, przyczyniając się do kolejnego mistrzostwa kraju. Jednak pomimo rosnącej pozycji na rynku europejskim zdecydował się na grę z Karimem Benzemą i N’Golo Kante w Arabii Saudyjskiej.

Okazuje się, że pieniądze to nie wszystko. Jota sprawia problemy w klubie i prawdopodobnie chciałby wrócić do Europy. Zawodnik wciąż nie został zarejestrowany w drużynie, a jego sytuację obserwuje Tottenham.

