Kataloński dziennik Sport poinformował o trzech kwestiach niezbędnych do tego, by Leo Messi wrócił do Barcelony. Choć sytuacja finansowa klubu wciąż jest bardzo niepewna, najistotniejsze będą jednak chęci każdej ze stron.

FC Barcelona kilka tygodni temu rozpoczęła działania mające na celu powrót Leo Messiego

By do tego doszło najważniejsza jest jednak chęć samego Argentyńczyka, który może liczyć na oferty z całego świata

Do tego dłoń na zgodę wyciągnąć musi Joan Laporta. Nie bez znaczenia jest też kwestia ekonomiczna, choć tu obie strony są skłonne do znacznych ustępstw

Chęci, odnowienie relacji i znalezienie rozwiązania finansowego

Kataloński dziennik Sport opublikował artykuł, w którym porusza kwestię możliwego powrotu Leo Messiego do Barcelony. Według dziennikarzy, musi dojść do porozumienia w trzech obszarach, by mogło do tego dojść.

Po pierwsze – i najważniejsze – są chęci samego Argentyńczyka. Pod względem emocjonalnym 35-latek uznaje powrót na Camp Nou za najlepsze rozwiązanie. Optuje za nim również jego rodzina. Siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki ma jednak oferty z całego świata: Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, a także – rzecz jasna – z Francji. Przedłużenie umowy z Paris Saint-Germain zdaje się obecnie odległe, ale nie wykluczone.

Po drugie, dłoń na zgodę wyciągnąć musi Joan Laporta. Prezes Blaugrany już rozpoczął kampanię poprawy relacji z piłkarzem. Ten ma za złe Laporcie, że niejako zmusił go do odejścia latem 2021 roku, mimo że do ostatniej chwili Messi chciał złożyć parafkę pod nową umową. Sam prezes wypowiedział się niedawno w tej kwestii, a do tego coraz liczniejsze grono piłkarzy Dumy Katalonii podkreśla, że 35-latek byłby przywitany z otwartymi ramionami.

Po trzecie, konieczne będzie dopasowanie kontraktu pod względem finansowym. Messi ponoć zgodzi się na taką pensję, jaka będzie możliwa dla klubu. Oznaczałoby to jednak ogromną redukcję względem tego, co inkasował Argentyńczyk przed odejściem ze stolicy Katalonii. Blaugrana zamierza ponoć zrekompensować 35-latkowi stratę, dając mu procent z wpływów marketingowych. To nadal nie będzie jednak oferta mogąca konkurować z pozostałymi, które ma na stole mistrz świata.

Messi rozegrał w tym sezonie 32 spotkania. Zanotował w nich 18 bramek i 17 asyst.

