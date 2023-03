Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie znalazł zatrudnienia w Europie

Portugalczyk gra dla Al-Nassr

Tymczasem napastnik pragnął ponownie reprezentować Real Madryt

Ronaldo chciał wrócić do Madrytu. Real był nieugięty

Manchester United w trakcie mundialu w Katarze zrezygnował z Cristiano Ronaldo. Kontrakt Portugalczyka został rozwiązany, a napastnik pozostał bez klubu. 38-latek miał wówczas konkretne oczekiwania.

Ambicją Ronaldo było dołączenie do klubu występującego w Lidze Mistrzów. Portugalczyk chciał nawet wrócić do Realu Madryt, o co intensywnie jeszcze minionego lata zabiegał ówczesny agent 38-latka.

Real Madryt pozwolił Ronaldo trenować w swoim ośrodku. Królewscy nie zamierzali jednak ponownie zakontraktować Portugalczyka. Jorge Mendes poniósł zatem porażkę, co kosztowało go utratę współpracy z 38-latkiem. Napastnik od tego roku gra w arabksim Al-Nassr.