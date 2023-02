Pressfocus Na zdjęciu: Julian Araujo

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w środę przez Fabrizio Romano, Julian Araujo został oficjalnie zakontraktowany jako zawodnik FC Barcelony. Klub w piątek zaprezentował nowy nabytek.

FC Barcelona ostatecznie podpisała kontrakt z Julianem Araujo

Meksykanin kosztował Dumę Katalonii ok. 4 miliony euro

Nie jest wciąż pewne, czy Meksykanin będzie mógł zadebiutować w obecnym sezonie

Julian Araujo oficjalnie zaprezentowany w Barcelonie

31 stycznia wszystko wskazywało na to, że FC Barcelona spóźniła się z operacją pozyskania Juliana Araujo, a Meksykanin dołączy do drużyny dopiero latem. Media mówiły o spóźnieniu w dosłaniu odpowiednich dokumentów rzędu kilkunastu sekund. Duma Katalonii nie zamierzała jednak dawać za wygraną i skierowała sprawę do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Jak się okazało, odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie, o czym jako pierwszy poinformował Fabrizio Romano. Zawodnik Los Angeles Galaxy podpisał kontrakt z Blaugraną do końca czerwca 2026 roku, a klub zapłacił za niego 4 miliony euro.

📌 Acuerdo con LA Galaxy para el traspaso de 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗮́𝗻 𝗔𝗿𝗮𝘂𝗷𝗼



✍ El jugador se incorpora al #BarçaAtlètic y firma hasta el 30 de junio del 2026



🔗 https://t.co/hZapgV8E1S



🙌 ¡Bienvenido, @julian__araujo !#ForçaBarça 💙❤ pic.twitter.com/r9vFXNJl3P — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) February 17, 2023

W piątek Julian Araujo został oficjalnie zaprezentowany, jako zawodnik drużyny rezerw FC Barcelony, gdzie pierwotnie miał trafić. Jeśli postępy prawego obrońcy będą obiecujące, na pewno otrzyma on szanse od Xaviego w seniorskim zespole Azulgrany. Co ciekawe, Albert Roge z Relevo podaje, że Araujo będzie mógł zagrać dopiero w następnym sezonie. Nie jest zatem pewne, czy 21-latek zadebiutuje w Barcy w obecnej kampanii.

