Kataloński Sport donosi, że w piątek zostanie oficjalnie ogłoszony transfer Ousmane Dembele do Paris Saint-Germain. Przenosiny Francuza do Ligue 1 są już przesądzone, a Barcelona raczej nie może liczyć na wynegocjowanie wyższej kwoty transferu.

IMAGO / Gongora / NurPhoto Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele niebawem oficjalnie rozstanie się z Barceloną

Francuz w piątek ma zostać zaprezentowany jako nowy gracz PSG

PSG aktywowało klauzulę odejścia Dembele

Dembele w piątek rozpocznie nową przygodę z PSG

Uważa się, że Barcelona oficjalnie upoważniła Dembele do sfinalizowania jego transferu do PSG, co wskazuje, że transakcja jest zbliża się ku końcowi. Aktywacja „prywatnej” klauzuli 26-latka w wysokości 50 milionów euro przez PSG pozostawia go jedną nogą w nowym klubie. Francuz uzgodnił już warunki pięcioletniego kontraktu o wartości 20 milionów euro na sezon.

Ponadto kataloński Sport dodaje, że transfer zostanie oficjalnie potwierdzony w najbliższy piątek. Właśnie wtedy Paris Saint-Germain wraca z obozu przygotowawczego, który odbywa się w Japonii. W Paryżu chcą, by Dembele jak najszybciej rozpoczął treningi z zespołem, aby zdążył się przygotować do pierwszego ligowego meczu, który został zaplanowany na 12 sierpnia.

Barcelona już pogodziła się ze stratą Dembele, choć w klubie panuje wielkie rozczarowanie decyzją Francuza. Ofensywny zawodnik nie wystąpi już w nadchodzącym meczu Blaugrany z Milanem.

