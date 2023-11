Dziennikarze hiszpańskiego El Chiringuito są przekonani, że Kylian Mbappe w 2024 roku dołączy do Realu Madryt. Ponoć Królewscy już wybrali numer dla Francuza.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Umowa Kyliana Mbappe z PSG dobiega końca w 2024 roku

Według mediów Francuz przeniesie się do Realu Madryt

Ponoć Królewscy już wybrali dla niego numer

El Chiringuito: Kylian Mbappe w Realu Madryt zagra z “10”

Kylian Mbappe w 2024 roku po wygaśnięciu umowy z PSG będzie mógł wybrać nowy klub. Oczywiście, jeśli ostatecznie nie zdecyduje się na przedłużenie kontraktu. Media zgodnie informują, że Francuz trafi do Realu Madryt, który zabiega o niego od wielu lat.

Słynny hiszpański program El Chiringuito ujawnił numer, który miałby nosić mistrz świata z 2018 roku po przybyciu do Madrytu. Według Francisco Buyo mogłaby to być słynna 10. Obecnie ten numer należy do chorwackiego pomocnika Luki Modricia, ale warto zaznaczyć, że 38-latek kończy umowę tego lata i w tym sezonie odgrywa znacznie mniejszą rolę w układance Ancelottiego. Warto również zauważyć, że numer 7 został w tym sezonie przydzielony Viniciusowi Jr.

