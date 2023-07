IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Transfer Sebastiana Szymańskiego do Fenerbahce jest właściwie finalizowany

Polak ma trafić do Turcji za około 11 mln euro

Do tego dochodzi około 4 milionów w tzw. bonusach

Szymański zagra w Turcji

Sebastian Szymański ma za sobą bardzo udany sezon. Polak w barwach Feyenoordu Rotterdam rozegrał w zakończonym sezonie łącznie 40 spotkań, w których zdobył dziesięć bramek i zanotował siedem asyst. Tym samym 24-latek walnie przyczynił się do mistrzostwa Holandii zdobytego przez swój klub.

Teraz jednak jest o krok od przejścia do Fenerbahce Stambuł. Według tureckiego “Sabah Spor” Polak złożył podpis pod czteroletnią umową i wkrótce zostanie zaprezentowany jako nowy gracz klubu. Lada dzień ma dołączyć do zespołu podczas obozu. Turecki klub ma zapłacić za 24-latka 11 milionów euro plus ewentualne bonusy. W sumie kwota operacji może wynieść nawet 15 milionów euro. Sam piłkarz natomiast ma zarabiać 2,5 mln euro rocznie, o czym informuje serwis “fotomac.com.tr”.

Legia Warszawa może liczyć nawet na dwa miliony euro z tej transakcji, bowiem kilka lat temu zapewniła sobie prawo do 15 procent od zysku z następnej transakcji.

