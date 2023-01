PressFocus Na zdjęciu: Vladan Kovacević

Florian Plettenebrg poinformował w mediach społecznościowych, że Vladan Kovacević nie trafi do Bayernu Monachium. Bramkarz Rakowa Częstochowa był jednym z wielu golkiperów typowanych do zastąpienia kontuzjowanego Manuela Neuera w drużynie mistrza Niemiec.

Bayern poszukuje zastępcy Neuera

Jednym z kandydatów był Vladan Kovacević

Plettenberg wykluczył jednak transfer bramkarza Rakowa

Kovacević bez szans na transfer do Bayernu Monachium

Maneul Neuer kilka tygodni temu podczas jazdy na nartach złamał nogę. W wyniku poważnej kontuzji bramkarz Bayernu Monachium w obecnym sezonie już nie zagra, dlatego Bawarczycy poszukują jego zastępcy.

Wśród wielu kandydatów typowanych do roli zastępcy Manuela Neuera pojawiło się nazwisko Vladana Kovacievicia. Bramkarz Rakowa Częstochowa wyrobił swoją markę na boiskach PKO Ekstraklasy i już od dłuższego czasu jest łączony z odejście do znacznie silniejszego klubu. Bośniak miał znajdować się też w kręgu zainteresowań Benfiki Lizbona, nic więc dziwnego, że niektórzy dziennikarze połączyli go z transferem do Bayernu Monachium.

Do takiego scenariusza jednak nie dojdzie. Dziennikarz Sky Sports Germany, Florian Plettenberg poinformował w mediach społecznościowych, ze nie ma tematu transferu Vladana Kovacevicia do Bayernu Monachium. Sprawa jest już przesądzona.

News Vladan Kovacevic: He definitely won’t join FC Bayern! No issue. @SkySportDE 🇧🇦🇷🇸 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2023

Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Neuera przez dłuższy czas wydawał się być Yann Sommer, jednak Borussia Moenchengladbach postawiła twarde warunki i nie chce oddać swojego golkipera. Innym bramkarzem łączonym z przenosinami do Bayernu jest Alexander Nubel.

Zobacz również: Media: Zieliński na liście życzeń giganta