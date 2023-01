PressFocus Na zdjęciu: Scott McTominay

Dziennikarz Sky Sports poinformował, że Newcastle United złożyło zapytanie o możliwość wypożyczenia Scotta McTominaya. Choć Szkot nie jest pierwszym wyborem Erika ten Haga, najprawdopodobniej ta operacja nie dojdzie do skutku.

Newcastle United poszukuje na rynku środkowego pomocnika

Sroki pytały Manchester United o możliwość wypożyczenia Scotta McTominaya

Jak donosi Sky Sports, Czerwone Diabły raczej nie zgodzą się na tę operację

McTominay na celowniku Newcastle United

Newcastle United rozgrywa spektakularny sezon. Co prawda Sroki mogą niebawem stracić miejsce na podium, ale obecnie wciąż znajdują się na trzecim miejscu. Co za tym idzie, na półmetku sezonu mogą zacząć powoli planować kadrę na przyszłoroczną Ligę Mistrzów. Miejsce w czołowej czwórce trzeba jednak sobie najpierw zagwarantować. Eddie Howe naciska na władze klubu z St. James’ Park w sprawie nowego środkowego pomocnika.

Co ciekawe, jak donoszą angielskie media, Newcastle United bierze pod uwagę trzech graczy o zupełnie różnej charakterystyce. Przyglądają się sytuacji Youriego Tielemansa, którego kontrakt z Leicester City wygasa latem; wyrazili też zainteresowanie Moisesem Caicedo z Brighton & Hove Albion.

Keith Downie ze Sky Sports informuje zaś, że Sroki pytały już Manchester United o możliwość wypożyczenia do końca sezonu Scotta McTominaya. Szkot jest członkiem rotacji, ale rzadko znajduje miejsce w wyjściowym składzie. W zespole Howe’a mógłby liczyć na regularny plac, ale pomimo nie najwyższej pozycji w szatni, Czerwone Diabły najprawdopodobniej nie zaakceptują propozycji. Negocjacje zajmują niejednokrotnie więcej czasu, więc niczego nie można jeszcze wykluczyć. Pewne jest natomiast to, że Newcastle postara się do końca stycznia wzmocnić dla szkoleniowca drugą linię.

McTominay wystąpił w tym sezonie w 21 spotkaniach Manchesteru United. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Czytaj więcej: Zaskakujący transfer Man Utd na ostatniej prostej. Jest porozumienie.

Manchester United Manchester City 4.40 4.00 1.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 stycznia 2023 09:23 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin