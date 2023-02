PressFocus Na zdjęciu: Kevin Mbabu

Kevin Mbabu po zaledwie półrocznym pobycie odchodzi z Fulham. Prawy obrońca nie potrafił wywalczyć sobie miejsca w wyjściowej jedenastce zespołu The Whites i został wypożyczony do macierzystego Servette FC.

Kevin Mbabu wyjechał z Anglii

27-letni Szwajcar wrócił do ojczyzny

Tam postara się odbudować formę

Mbabu opuszcza Fulham, powrót do Szwajcarii

Servette FC za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych poinformowało o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Kevina Mbabu z Fulham. Prawy obrońca po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym-starym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2023 roku.

Dla bocznego defensora jest to powrót do domu, ponieważ 27-latek swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w barwach ekipy z Genewy. 22-krotny reprezentant Szwajcarii był zawodnikiem drużyny popularnych Les Grenats do 2013 roku, choć zaznaczmy, iż w dorosłym zespole Servette FC zdążył rozegrać tylko jedno spotkanie.

Kevin Mbabu nie odnalazł się na Wyspach Brytyjskich i warto podkreślić, że Fulham jest drugim angielskim klubem, którego koszulkę miał okazję przywdziewać. Prawy obrońca w latach 2015-2017 był piłkarzem Newcastle United i St James’ Park też nie podbił. 27-letni defensor najlepiej prezentował się w niemieckim Wolfsburgu, skąd pozyskał go beniaminek Premier League.

Etatowy reprezentant Szwacjarii w zaledwie 7 meczach aktualnej kampanii zaliczył 1 asystę. Portal “Transfermarkt” wycenia Kevina Mbabu na 7 milionów euro.

