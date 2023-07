Lazio było blisko pozyskanie Djibrila Sowa z Eintrachtu Frankfurt. Jednak ten transfer może nie dojść do skutku, ponieważ wewnątrz klubu doszło do małego zgrzytu. Otóż Claudio Lotito robi co może, aby sprowadzić 26-latka, natomiast Maurizio Sarri nie ma zamiaru przeprowadzać rozmów z piłkarzem.