Matteo Guendouzi w przeszłości na angielskich boiskach występował w Arsenalu. Jak donosi "The Athletic", francuskim pomocnikiem teraz zainteresowany jest West Ham United. Władze klubu postrzegają go jako następcę Declana Rice'a

Matteo Guendouzi zastąpi Declana Rice’a?

Matteo Guendouzi tego lata ma odejść z Olympique’u Marsylia. Jak donosi dziennik “The Athletic” angażem francuskiego pomocnika jest zainteresowany West Ham United. Z drużyną latem ma pożegnać się Declan Rice, więc 24-latek miałby być jego następcą.

Dla Matteo Guendouziego byłby to powrót do Londynu. Bowiem w przeszłości reprezentował barwy Arsenalu. Jednak jego przygoda z tym klubem nie wyglądała dobrze i jego talent rozbłysł dopiero w Olympique’u Marsylii. Jedyny problem w przeprowadzce Francuza do stolicy Wielkiej Brytanii może stanowić dyspozycja “Młotów” w tym sezonie – zespół nie walczy o najwyższe cele. Ratuje ich fakt, że są w półfinale Ligi Konferencji Europy, a ich potencjalne zwycięstwo w rozgrywkach da awans do Ligi Europy.

Reprezentant Francji rozegrał w obecnym sezonie 40 spotkań w barwach Olympique’u Marsylii. W tym czasie strzelił pięć goli oraz zanotował tyle samo asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia Guendouziego na 25 milionów euro.

