Matias Vina lada moment opuści szeregi Romy. Urugwajski defensor zostanie nowym zawodnikiem Sassuolo. Zawodnik na początku dołączy do "Neroverdich" w ramach wypożyczenia, ale umowa zawiera obowiązkowy wykup - donosi Nicolo Schira.

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Matias Vina

AS Roma wkrótce pozbędzie się Matiasa Viny

Urugwajczyk zostanie nowym zawodnikiem Sassuolo

Warunki transferu już są dogadane

Matias Vina zostanie zawodnikiem Sassuolo

Matias Vina od dawna znajduje się na wylocie z Romy i lada moment klub pozbędzie się tego zawodnika. Jak donosi Nicolo Schira, urugwajski defensor uzgodnił już warunki kontraktu z Sassuolo. 25-latek w ciągu kilka dni powinien udać się do miasta z regionu Emilii-Romanii, aby przejść testy medyczne i złożyć podpis na umowie.

Jednak przez cały przyszły sezon Matias Vina wciąż będzie widniał jako zawodnik AS Romy. Urugwajczyk bowiem zostanie wypożyczony na rok do Sassuolo, jednak umowa zawiera obowiązkowy wykup. Wówczas kontrakt 25-letniego defensora będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku.

Matias Vina drugą część minioną kampanii spędził na wypożyczeniu w Bournemouth. W barwach angielskiego zespołu rozegrał łącznie 12 spotkań i nawet dwukrotnie udało mu się wpisać na listę strzelców. Portal “Transfermarkt” wycenia Urugwajczyka na 8 milionów euro.

