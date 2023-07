PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kowalczyk

Mateusz Kowalczyk jest już o krok od przeprowadzki do ligi duńskiej

ŁKS Łódź prowadzi zaawansowane negocjacje z Broendby Kopenhaga

19-latek wkrótce ma udać się na testy medyczne przed transferem

Mateusz Kowalczyk bardzo blisko Broendby Kopenhaga

Wszystko wskazuje na to, że Mateusz Kowalczyk podczas letniego okienka transferowego przeniesie się z ŁKS-u Łódź do Broendby Kopenhaga. Gdy kluby osiągną pełne porozumienie, to wówczas ofensywny pomocnik uda się na badania medyczne do Danii.

– Ustalamy szczegóły transferu definitywnego Mateusza Kowalczyka do duńskiego Broendby Kopenhaga, zainteresowanego pozyskaniem młodego pomocnika. W najbliższych dniach piłkarz weźmie udział w testach medycznych – poinformował ŁKS Łódź na Twitterze.

Młodzieżowy reprezentant Polski nie zdążył zadebiutować w Ekstraklasie, ale rozegrał 38 meczów na poziomie 1 Ligi strzelając 7 bramek i notując 4 asysty.