Marco Verratti łączony z wielkim klubem. Włoch chciałby latem zmienić otoczenie

Marco Verratti

Marco Verratti może latem opuścić Paris Saint-Germain

Włoch jest niezadowolony z rozwoju sytuacji we francuskim klubie

Juventus jest skłonny latem zatrudnić mistrza Europy

Mistrz Europy trafi do Juventusu? Jest na to szansa

Jak informuje portal “Tuttomercatoweb”, powraca temat transferu Marco Verrattiego do Juventusu. W drużynie prowadzonej przez Massimiliano Allegriego latem prawdopodobnie będzie wakat po odejściu Adriena Rabiota, więc pomocnik PSG miałby załatać dziurę w składzie po Francuzie.

Marco Verratti był jednym z głównych obiektów krytyki kibiców za niepowodzenia PSG. Ponadto włoski pomocnik ma zastrzeżenia odnośnie szatni, w której rzekomo brakuje lidera. 30-latkowi z Pescary w transferze może pomóc różnica zdań między prezesem a dyrektorem sportowym. Pierwszy jest jego wielkim fanem, natomiast ten drugi nie ma przekonania do zawodnika.

Mistrz Europy w koszulce PSG rozegrał łącznie we wszystkich rozgrywkach 412 spotkań. Zdobył w tym czasie 11 bramek oraz zanotował 61 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro, więc działacze Juventusu będą musieli sięgnąć głęboko do kiszeni, aby zakontraktować Verrattiego.

