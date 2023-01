PressFocus Na zdjęciu: Marc Gual

Legia Warszawa jeszcze tej zimy chciałaby wzmocnić linię ataku zespołu prowadzonego przez Kostę Runjaicia. “Wojskowi” są zainteresowani pozyskaniem Marca Guala z Jagiellonii Białystok – podaje portal “Meczyki.pl”.

Legia zainteresowała się Gualem z Jagiellonii

Ten transfer nie będzie łatwy do realizacji tej zimy

Dyrektor sportowy “Jagi” zapowiedział bowiem zatrzymanie Hiszpana

Marc Gual na celowniku Legii Warszawa

Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z serwisu “Meczyki.pl”, Legia Warszawa planuje wzmocnić drużynę podczas zimowego okienka transferowego. “Wojskowi” chcą sprowadzić nowego napastnika, ponieważ cały czas z kontuzją zmaga się Blaz Kramer. Na radar wicelidera Ekstraklasy podobno trafił Marc Gual z Jagiellonii Białystok.

Ten transfer będzie jednak trudny do przeprowadzenia już zimą, ponieważ dyrektor sportowy klubu z Podlasia Łukasz Masłowski ostatnio zdradził, że hiszpański snajper nie wyjedzie z Białegostoku w tym oknie. Inna sytuacja może być latem, kiedy to 26-latek stanie się wolnym zawodnikiem. Marc Gual aktualnie przebywa w Jagiellonii na wypożyczeniu z uraińskiego Dnipro-1, z którym wiąże go umowa do 30 czerwca 2023 roku.

🗣️ @wlodar85: Słyszę, że Legia chętnie sprowadziłaby do siebie Marca Guala. Czy jest on do wyciągnięcia zimą? Bardzo trudna lub wręcz niemożliwa sprawa po słowach dyrektora sportowego, Łukasza Masłowskiego, który zapowiedział, że Hiszpan nie odejdzie.https://t.co/vPzaMe10gw — Meczyki.pl (@Meczykipl) January 19, 2023

Napastnik urodzony w Badalonie jest jednym z najlepszych strzelców w aktualnym sezonie Ekstraklasy. 26-latek na przestrzeni obecnej kampanii zdobył 8 bramek, a liderzy tej klasyfikacji – Said Hamulić (Stal Mielec) oraz Davo (Wisła Płock) – mają na swoim koncie po 9 goli. Marc Gual jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 1,2 miliona euro.

Legia Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli naszej ligi i ma dziewięć punktów straty do Rakowa Częstochowa, który jest faworytem do zdobycia mistrzostwa Polski.

