Źródło: The Sun

Manchester United myślami jest już przy zbliżającym się dużymi krokami oknie transferowym. Tymczasem ciekawe doniesienia pojawiły się w The Sun, sugerującym, że na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Kim Min Jae.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kim Min Jae

Ciekawe doniesienia pojawiły się w kontekście ewentualnego wzmocnienia defensywy Manchesteru United

The Sun twierdzi, że angielski klub chce pozyskać Kim Min Jae z SSC Napoli

Rynkowa wartość koreańskiego defensora wynosi 50 milionów euro

Manchester United uda się na łowy do Serie A?

Manchester United ma zamiar latem poprawić swoją sytuację w defensywie. Jednocześnie do klubu z Old Trafford mają trafić posiłki do obrony.

The Sun przekonuje, że angielski klub jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Kim Min Jae z SSC Napoli. Kontrakt zawodnika zawiera klauzule odstępnego, wynosząca 48 milionów euro. Jasne jest natomiast to, że sternicy przedstawiciela Serie A chcą parafować nowy kontrakt, w którym ma zostać zwiększona suma odstępnego za zawodnika do 90 milionów euro.

Aktualnie oprócz Manchesteru United o koreańskiego piłkarza zabiegają jeszcze dwa kluby z Premier League, Liverpool i Tottenham Hotspur. Według źródła Kim Min Jae jest zainteresowany przeniesieniem się do obozu dowolnego angielskiego giganta.

W obecnym sezonie Serie A piłkarz rozegrał 27 meczów. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył jedną asystę.

