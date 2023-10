PressFocus Na zdjęciu: Assane Diao

Assane Diao znalazł się na celowniku Manchesteru United

18 latek zdobył 3 bramki w 5 meczach w obecnym sezonie

Diao ma ważny kontrakt do 2027 roku

Manchester United szuka wzmocnień na pozycjach ofensywnych. Czerwone Diabły wzięły za cel Assane Diao z Realu Betis. Młody skrzydłowy w obecnym sezonie notuje bardzo dobre wejście w sezon. Nastolatek w 5 meczach strzelił 3 gole i wzbudza zainteresowanie wielkich klubów.

United w ostatnim czasie ma problemy ze skrzydłowymi i nie jest wykluczone, że ruszą na rynek transferowy aby wzmocnić zespół. Assane Diao ma ważny kontrakt do 2027 roku, w którym jest wpisana klauzula wynosząca 30 milionów euro, co czyni go kuszącą opcją dla wielu klubów. Diao z powodzeniem może występować na prawym jak i lewym skrzydle. Młody zawodnik choć urodził się w Senegalu, to reprezentuje Hiszpanię.