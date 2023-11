Anthony Martial nie ma przyszłości na Old Trafford. Manchester United postara się sprzedać Francuza w trakcie zimowego okienka transferowego.

fot. Imago/Richard Sellers Na zdjęciu: Anthony Martial

Manchester United zimą zamierza pożegnać kilku zawodników

W tej grupie jest zawodzący Anthony Martial

Czerwone Diabły liczą, że uda się sprzedać Francuza

Martial nie ma przyszłości w klubie

Manchester United przygotowuje się do zimowych przetasowań w kadrze. Aby przeprowadzić jakiekolwiek wzmocnienia, najpierw konieczne jest pożegnanie z zawodnikami, którzy nie prezentują wystarczającego poziomu. Od dawna łączony z opuszczeniem Old Trafford jest Anthony Martial, z którego konsekwentnie tej jesieni korzystał Erik ten Hag. Choć Francuz aż piętnastokrotnie pojawiał się na murawie, tylko raz zdołał trafić do siatki.

Nie ulega wątpliwościom, że Martial zawodzi i nie jest dla Czerwonych Diabłów wartościowym piłkarzem. Ten Hag w dalszym ciągu na niego liczy, natomiast rozumie, że klub preferuje inne rozwiązanie. Jeśli zimą pojawi się satysfakcjonująca oferta, Martial po ponad ośmiu latach definitywnie opuści zespół.

Z uwagi na bardzo duże wynagrodzenie, a także niewielkie korzyści, Manchester United nie chce przedłużać wygasającego po sezonie kontraktu z Martialem. Liczy także na szybsze rozstanie, dlatego rozważy wszelakie propozycje, które pojawią się w trakcie styczniowego okienka.

Zobacz również: Osimhen zaliczy hitowy transfer do Premier League? Ma już preferowany klub