Man United wycenił swojego pomocnika. Kolejny piłkarz na wylocie

Manchester United planuje rozstać się z Kobbie Mainoo. Enrico De Lellis z dziennika "La Repubblica" poinformował, że Czerwone Diabły żądają 50 milionów euro za definitywny transfer pomocnika.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobbie Mainoo coraz bliżej odejścia z Manchesteru United

Manchester United w październiku zanotował serię trzech zwycięstw w Premier League, jednak listopad okazał się dla drużyny Rubena Amorima wyjątkowo rozczarowujący. Zespół nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań ligowych, a dodatkowo poniósł bolesną porażkę na Old Trafford z Evertonem (0:1) w ramach 12. kolejki.

Kobbie Mainoo pojawił się na boisku przeciwko The Toffees na 33 minuty, lecz wiele wskazuje na to, że były to jedne z jego ostatnich występów w barwach Czerwonych Diabłów. Coraz głośniej mówi się, że 20-letni pomocnik może opuścić klub już w styczniu.

Mainoo od dłuższego czasu znajduje się na radarze SSC Napoli, które aktywnie poszukuje wzmocnień do środka pola. Zainteresowanie piłkarzem wykazuje również Juventus. Jednak oba włoskie kluby napotykają ten sam problem. Chodzi o wygórowane żądania Manchesteru United.

Według informacji przekazanych przez włoskiego dziennikarza Enrico De Lellisa, angielski klub dopuszcza dwa scenariusze – wypożyczenie bez żadnych zobowiązań lub transfer definitywny za 50 milionów euro.

Sytuacji nie poprawia fakt, że w obecnym sezonie Mainoo nie otrzymuje tylu minut, ile oczekiwał. Brak regularnej gry wpływa na jego formę i hamuje rozwój, co tylko zwiększa jego determinację, by zmienić otoczenie. Dotychczas 20-latek rozegrał dziewięć spotkań we wszystkich rozgrywkach i zanotował jedną asystę w Pucharze Ligi Angielskiej.