Manchester United rozważa złożenie oferty za Amadou Onanę

Pomocnik Evertonu jest jednak tylko alternatywą dla Sofyana Amrabata

Negocjacje “Czerwonych Diabłów” z Fiorentiną wciąż nie idą po myśli

Manchester United rozważa sprowadzenie Amadou Onany

Manchester United w dalszym ciągu nie dopiął transferu Sofyana Amrabata. Rozmowy “Czerwonych Diabłów” z Fiorentiną w sprawie transferu marokańskiego pomocnika nie idą po myśli. Obie strony nie mogą dojść do porozumienia co do kwoty przeprowadzki 26-latka na Old Trafford.

Dziennikarze portalu “Mail Sport” informują, że Manchester United ma alternatywę dla Sofyana Amrabata. Tym piłkarzem jest Amadou Onana. Działacze “Czerwonych Diabłów” mocno się niecierpliwią i rozważają złożenie oficjalnej oferty za pomocnika Evertonu.

Belg zaliczył bardzo udany sezon. W koszulce “The Toffees” rozegrał 33 spotkania na boiskach Premier League w minionej kampanii. W tym czasie udało mu się zdobyć jedną bramkę oraz zanotować dwie asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 21-latka na 45 milionów euro.

