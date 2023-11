Imago / Pro Shots Na zdjęciu: Jayden Addai

“Czerwone Diabły” wciąż szukają wzmocnień na rynku transferowym

Nowym kandydatem do wzmocnienia linii ofensywnej jest Jayden Addai

18-letni napastnik gra obecnie w AZ Alkmaar

Polityka transferowa każę szukać młodych piłkarzy

Manchester United realizuję założenia polityki transferowej, w myśl której do klubu sprowadzani są młodzi i obiecujący piłkarze. Zgodnie z wytycznymi w rekrutacji “Czerwone Diabły” wzięły na tapet napastnika występującego na zapleczu holenderskiej Eredivisie. Jayden Addai to 18-letni piłkarz grający na co dzień w drużynie rezerw AZ Alkmaar. W tym sezonie jest on jednym z najlepszych napastników w lidze. W 12 spotkaniach udało mu się strzelić 9 bramek i dołożyć do tego dwie asysty. W zeszłej edycji młodzieżowej Ligi Mistrzów pokazał się z bardzo dobrej strony, strzelając 4 bramki w ośmiu meczach. Do tego dorzucił jeszcze 3 asysty.

Urodzony w 2005 roku piłkarz ma kontrakt z AZ Alkmaar do końca sezonu 2024/2025. Zatem dla holenderskiego klubu nadchodzące okienko transferowe będzie jedną z ostatnich szans, aby zarobić pieniądze na transferze swojego wychowanka. Obecnie portal Transfermarkt wycenia młodego Holendra na niespełna 400 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Media: Zimowa czystka w Man Utd. Trzy głośne nazwiska na wylocie