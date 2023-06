The Athletic donosi, że Manchester United nie potrafił podjąć jednogłośnej decyzji w sprawie transferu Declana Rice'a. Sztab trenerski oraz skauci są podzieleni na temat przydatności gwiazdy West Ham United w ekipie Czerwonych Diabłów mając na uwadze koszty tej operacji.

IMAGO / Paul Chesterton Na zdjęciu: Declan Rice

Manchester United ma wątpliwości odnośnie transferu Rice’a

Pomocnik West Ham będzie kosztował około 100 mln funtów

Według mediów reprezentant Anglii jest dogadany z Arsenalem

Manchester United rezygnuje z transferu Rice’a?

To ma być to lato, w którym wreszcie doczekamy się wielkiego transferu Declana Rice’a. Pomocnik West Ham United już od przynajmniej dwóch lat jest łączony z transferem do znacznie silniejszego klubu, ale Młoty blokowały ten ruch oczekując olbrzymich pieniędzy. Teraz jednak z uwagi na wygasający za rok kontrakt wszystko jest możliwe.

Declan Rice znalazł się na celowniku wielu klubów, w tym Bayernu Monachium, Arsenalu czy Manchesteru United. Nadal mówi się, że zespół z Londynu oczekuje za swoją gwiazdę około stu milionów funtów, a Czerwone Diabły tego lata będą musieli pozyskać jeszcze przynajmniej napastnika i bramkarza, dlatego w klubie mają wątpliwości, czy wydawanie tak dużej kwoty na Rice’a jest uzasadnione.

Według mediów Rice uzgodnił już warunki kontraktu z Arsenalem, ale Kanonierzy czekają z kolejnymi ruchami na zakończenie rywalizacji West Hamu w Lidze Konferencji. Prasa przypomina również o zainteresowaniu Bayernu Monachium, który w każdej chwili może przystąpić do zdecydowanego działania.

