Sofyan Amrabat od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Pojawiały się głosy, że przeprowadzka Marokańczyka na Old Trafford jest na ostatniej prostej. Jednak "Daily Mail" donosi, że "Czerwone Diabły" wciąż nie złożyły oferty za 26-latka.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat od kilku tygodni jest łączony z Manchesterem United

Jednak do transferu Marokańczyka może nie dojść

Fiorentina wciąż nie otrzymała oferty od “Czerwonych Diabłów”

Manchester United nie złożył oferty za Sofyana Amrabata

Sofyan Amrabat po znakomitym sezonie znalazł się na celowniku wielu gigantów światowego futbolu. Największe zainteresowanie marokańskim pomocnikiem wyrażał Manchester United. Mówiło się, że przeprowadzka 26-latka z Fiorentiny na Old Trafford jest na ostatniej prostej.

Jednak dziennikarze “Daily Mail” przekazują nowe informacje na temat transferu Sofyana Amrabata do Manchesteru United. Otóż szefostwo “Czerwonych Diabłów” wciąż nie złożyło oferty za Marokańczyka. To sprawia, że szanse na przeprowadzkę 26-letniego pomocnika na Old Trafford maleją z każdym dniem.

Gwiazdor ubiegłorocznego mundialu zasilił szeregi Fiorentiny w styczniu 2020 roku. Wówczas “Viola” zapłaciła Hellasowi Verona za jego transfer 19,5 miliona euro. Marokańczyk do tej pory rozegrał 107 spotkań w koszulce Fiorentiny.

