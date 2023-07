Manchester United od dłuższego czasu wymienia się w gronie klubów, które są zainteresowane pozyskanie Sofyana Amrabata. Na stole Fiorentiny nie pojawiła się jeszcze żadna oferta za Marokańczyka, ale dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" twierdzą, że władze z Old Trafford są zdeterminowane do jego pozyskania.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Manchester United wciąż nie złożył ofertę za Sofyana Amrabata

Jednak władze z Old Trafford są zdeterminowane do pozyskania pomocnika Fiorentiny

Obie strony liczą, że cała sprawa rozstrzygnie się do najbliższego poniedziałku

Manchester United nie rezygnuje z marokańskiego pomocnika

Sofyan Amrabat od kilku tygodni jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United. Jednak Joe Barone, dyrektor sportowy Fiorentiny, powiedział ostatnio, że nie wpłynęła do nich żadna oferta za marokańskiego pomocnika. Dziennikarze “La Gazzetty dello Sport” przedstawiają nowe informacje na temat potencjalnego transferu 26-latka na Old Trafford.

Zdaniem wcześniej wspomnianego portalu, Manchester United jest bardzo zdeterminowany, aby pozyskać Sofyana Amrabata. O samego zawodnika mocno zabiega Erik Ten Hag. Marokańczyk bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim, dlatego nie miałby większych problemów z aklimatyzacją w Wielkiej Brytanii. Zarówno Fiorentina, Marokańczyk jak i “Czerwone Diabły” liczą, że do najbliższego poniedziałku cała sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Środkowy pomocnik zasilił szeregi klubu z Florencji w styczniu 2020 roku. Wówczas “Viola” zapłaciła Hellasowi Verona za jego transfer 19,5 miliona euro. Marokańczyk przez ten czas rozegrał 107 spotkań w koszulce Fiorentiny.

Sprawdź także: Joao Moutinho nie ma dość. Wkrótce może zagrać w kolejnej topowej lidze