PressFocus Na zdjęciu: Mason Greenwood

Mason Greenwood czeka na decyzję Manchesteru United

Media informują, że piłkarz latem może zmienić klub

Anglik jest na celowniku Milanu

AC Milan obserwuje sytuacje Masona Greenwooda

Mason Greenwood swój ostatni mecz rozegrał 22 stycznia 2022 roku. Wpływ na to miały oskarżenia o nadużycia seksualne względem swojej partnerki. Na początku lutego wszystkie zarzuty zostały wycofane, ale sprawa nadal pozostawia wiele wątpliwości i sam niesmak. Z tego względu Manchester United nadal wstrzymuje się z decyzją, czy przywrócić Anglika do pierwszej drużyny. Na Old Trafford obecnie trwa wewnętrzne śledztwo.

Jak informuje portal “Relevo” całej sprawie Masona Greenwooda przygląda się AC Milan. Mistrzowie Włoch są gotowi do rozmów z otoczeniem piłkarza. “Rossoneri” mocno cenią umiejętności piłkarskie Anglika i chcą skorzystać na tym, że 21-latek raczej będzie wolał wrócić do gry poza swoim krajem. Jednak najważniejszy głos w tej sprawie będzie należał do “Czerwonych Diabłów”.

Kontrakt Masona Greenwooda z Manchesterem United wygasa w czerwcu 2025 roku. 21-latek do tej pory rozegrał 129 spotkań w koszulce “Czerwonych Diabłów”. Zdobył 35 bramek oraz zanotował 12 asyst.

