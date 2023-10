IMAGO / Gerardo Santos Na zdjęciu: Joao Neves

Neves jest obserwowany przez czołowe europejskie kluby

Największe zainteresowanie wyrażają nim drużyny z Manchesteru

City według 90min.com prowadzą w wyścigu po Portugalczyka

Neves bliżej transferu do Man City niż Man Utd

Joao Neves wykorzystał swoją szansę w pierwszym zespole Benfiki Lizbona. od czasu styczniowego odejścia za duże pieniądze Enzo Fernandeza do Chelsea i ugruntował swoją pozycję podstawowego zawodnika środka pola pod okiem trenera Rogera Schmidta.

Według The Sun Czerwone Diabły już od pewnego czasu przyglądają się rozwojowi Joao Nevesa i planują jego transfer. Jednak według najnowszych doniesień serwisu 90min.com to Manchester City prowadzi w wyścigu po Portugalczyka. Ponadto mówi się, że 19-latek wolałby trafić do zespołu Pepa Guardioli niż na Old Trafford.

Neves ma ważny kontrakt do 2028 roku, dlatego nie będzie łatwo wyciągnąć go z Benfiki. Piłkarzem interesuje się również Paris Saint-Germain, Juventus oraz Borussia Dortmund.

