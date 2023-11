Manchester City obserwuje perełkę Boca Juniors

IMAGO / Santiago Joel Abdala Na zdjęciu: Valentin Barco

Manchester City poszukuje lewego obrońcy

Pep Guardiola jest wielkim fanem Valentina Barco

Piłkarz Boca Juniors jest na liście życzeń Obywateli

Valentin Barco na celowniku Manchesteru City

Valentin Barco to jeden z najlepiej zapowiadających się argentyńskich piłkarzy. 19-letni lewy obrońca Boca Juniors w sobotę ma zagrać w finale Copa Libertadores przeciwko Fluminense.

Dobre występy 19-latka szybko przykuły uwagę europejskich potęg. Jak informuje Diario Sport, liderem w wyścigu o podpis Valentina Barco jest Manchester City. Ponoć rozmowy pomiędzy stronami są już na bardzo zaawansowanym etapie.

Według przekazywanych wieści Obywatele będą mogli go pozyskać, aktywując klauzulę odstępnego wynoszącą 10 milionów euro. To promocyjna cena, patrząc na to, jakim budżetem dysponuje zespół z Etihad Stadium. Wszystko wskazuje na to, że do transferu dojdzie latem 2024 roku.

