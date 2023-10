fot. Imago/Horst Mauelshagen Na zdjęciu: Edmond Tapsoba

Manchester United ma za sobą fatalny początek sezonu

Erik ten Hag mierzy się ze sporymi problemami kadrowymi

Zimą na Old Trafford powinien zameldować się nowy środkowy obrońca

Nieunikniony transfer odłożony w czasie

Manchester United na starcie sezonu 2023/2024 spisuje się fatalnie. Ściągnięci latem zawodnicy nie gwarantują wystarczającej jakości, w efekcie czego drużyna zalicza kolejne wpadki. Erik ten Hag mierzy się również z problemami kadrowymi. Wielu jego defensorów wypadło z gry z uwagi na kontuzje, co tylko zaogniło gęstą atmosferę na Old Trafford.

Władze klubu próbują reagować na kryzys i przygotowują się do zimowego okienka. Priorytetem transferowym jest wzmocnienie rywalizacji w środku obrony. Jeszcze do niedawna ten Hag miał do dyspozycji tylko Victora Lindelofa i Harry’ego Maguire’a. Teraz do zdrowia wrócił Raphael Varane, a Lisandro Martinez na boisku pojawi się dopiero po nowym roku.

Manchester United uznał, że sytuacja kadrowa w defensywie nie jest wystarczająco dobra. Na liście życzeń znajdują się zawodnicy, którymi klub interesował się już latem. Są wśród nich Edmond Tapsoba, Jean-Clair Todibo czy Antonio Silva. Niewykluczone, że przed ewentualnym transferem konieczne będzie rozstanie z którymś z obecnych graczy. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że kariery na Old Trafford nie będzie kontynuował Maguire. Wiele wskazuje na to, że to on będzie pierwszym, który zimą może opuścić zespół.

