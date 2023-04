Manchester United latem najprawdopodobniej pożegna się z Harry Maguirem, wobec czego pozyska nowego defensora. Przedstawiciele angielskiego giganta odbyli już wstępne rozmowy z Axelem Disasim z AS Monaco.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Axel Disasi

Manchester United prowadzi rozmowy w sprawie transferu defensora

Na radary klubu trafił 25-letni Axel Disasi

Reprezentant Francji może kosztować nawet 50 milionów euro

Kolejne nazwisko łączone z przeprowadzką na Old Trafford

Manchester United musi latem dokonać kilka istotnych wzmocnień. Priorytetem jest pozyskanie nowego napastnika, choć władze klubu nie zapominają również o innych pozycjach. Wiele wskazuje na to, że po sezonie na Old Trafford zamelduje się kolejny środkowy obrońca, choć w tej kwestii wiele zależy od przyszłości Harry’ego Maguire’a i Victora Lindelofa.

Obaj defensorzy nie są zadowoleni z roli rezerwowych i powinni latem zmienić pracodawcę. Manchester United pracuje więc nad ściągnięciem ich następcy. Spośród wielu kandydatów wytypowano 25-letniego Axela Disasiego, z którym odbyto już wstępne rozmowy.

Trzykrotny reprezentant Francji zalicza świetny sezon w barwach AS Monaco i przygotowuje się do hitowego transferu. Jego nazwisko widnieje na listach życzeń wielu mocnych europejskich ekip, dlatego Czerwone Diabły muszą się spieszyć. Francuzi oczekują kwoty w okolicach 50 milionów euro, co nie odstrasza angielskiego giganta.

