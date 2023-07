Manchester United jest bliski pozyskania Sofyana Amrabata. Media informują, że między stronami doszło do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu. Przedstawiciel Fiorentiny zdradza natomiast, że do klubu nie wpłynęła jeszcze żadna oferta za Marokańczyka.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat pragnie latem zmienić klub i dołączyć do ekipy z europejskiej czołówki

Marokańczyk porozumiał się z Manchesterem United w sprawie indywidualnego kontraktu

Fiorentina życzy sobie za swojego pomocnika 30 milionów euro i nie otrzymała jeszcze żadnej oferty

Bohater mundialu wreszcie zmieni klub?

Sofyan Amrabat zaskarbił sobie gigantyczną sympatię kibiców przy okazji zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze. Był on absolutnym liderem reprezentacji Maroka, która sensacyjnie dotarła do półfinału turnieju. Zimą wydawało się, że Fiorentina spienięży sukces swojego gwiazdora i zarobi na nim wielkie pieniądze. Ostatecznie nie zdecydowała się na sprzedaż, gdyż kluczowy okazał się dla niej wynik sportowy. Teraz jednak Amrabat doprowadzi do hitowego transferu, którego pragnie od kilku miesięcy.

26-latek długo miał nadzieję na dołączenie do FC Barcelony. Stracił je, gdy ta w pełni skupiła się na innych kandydaturach. W grze o Amrabata pozostawało Atletico Madryt, natomiast ostatecznie to Manchester United najprawdopodobniej nawiąże z nim współpracę. Media sugerują, że między stronami doszło do porozumienia w sprawie indywidualnego kontraktu.

Teraz pozostało jedynie dogadać się z Fiorentiną, która oczekuje około 30 milionów euro. Przedstawiciel włoskiego klubu przyznał, że do tej pory nie wpłynęła żadna oficjalna oferta.

