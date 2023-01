fot. PressFocus Na zdjęciu: Jack Butland

Man Utd oficjalnie poinformował, że pozyskał Jacka Butlanda z Crystal Palace. Bramkarz został wypożyczony do ekipy z Old Trafford do końca sezonu.

Man Utd poinformował, że pozyskał nowego golkipera

Szeregi Czerwonych Diabłów zasilił Jacka Butland

29-latek został wypożyczony do ekipy Erika ten Haga do końca sezonu

Butland dołączył do Man Utd

Man Utd wciąż nie podjął decyzji w sprawie przyszłości Davida De Gei. Hiszpański golkiper ma kontrakt ważny z angielskim klubem do końca sezonu. Władze Czerwonych Diabłów zdecydowały się natomiast na pozyskanie nowego bramkarza.

Biuro prasowe Man Utd przekazało natomiast, że klub wypożyczył Jacka Butlanda z Crystal Palace. Zawodnik w tej kampanii nie zagrał w ani jednym meczu Premier League.

29-latek to dziewięciokrotny reprezentant Anglii. Urodzony w Bristol bramkarz ma na swoim koncie 87 meczów w Premier League, w których 21 razy zachował czyste konto. W przeszłości występował między innymi w Stoke City, czy Derby County.

Aktualnie w szeregach Czerwonych Diabłów jest trzech bramkarzy. Oprócz De Gei i Butlanda także doświadczony Tom Heaton. Man Utd w piątkowy wieczór zmierzy się w ramach 1/32 Pucharu Anglii z Evertonem. Tymczasem w środku przyszłego tygodnia na drodze Czerwonych Diabłów stanie Charlton Athletic. Mecz odbędzie się w ramach Pucharu Ligi Angielskiej.

