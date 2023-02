PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Manchester United bacznie monitoruje sytuację Paulo Dybali, który latem ma być do wzięcia w promocyjnej cenie. W kontrakcie Argentyńczyka z Romą podobno znajduje się klauzula wykupu wynosząca zaledwie 12 milionów euro.

Man United bacznie przygląda się Paulo Dybali

29-latek rozgrywa bardzo dobry sezon w Romie

Argentyńczyk latem ma być dostępny za 12 mln euro

Dybala zamieni Rzym na Manchester?

Paulo Dybala jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United już od kilku lat. Argentyńczyk ostatecznie nie trafił na Old Trafford, ale latem może dojść do takiego transferu. Jak informuje “Calciomercato”, 29-latek jest bacznie obserwowany przez włodarzy Czerwonych Diabłów, którzy sprowadzenie mistrza świata postrzegają jako rynkową okazję.

Kilka dni temu do prasy wyciekła informacja o rzekomym zapisie w umowie Paulo Dybali z Romą. Argentyńczyk podobno zapewnił sobie bardzo niską klauzulę odstępnego, która ma wynosić tylko 12 milionów euro. Władze Manchesteru United widzą znakomitą dyspozycję cofniętego napastnika we Włoszech i rozważają pozyskanie byłego piłkarza Palermo.

Manchester United are reportedly keeping tabs on Paulo Dybala #mufc https://t.co/fRe8TBxZwd pic.twitter.com/HDpNQqKM0v — Man United News (@ManUtdMEN) February 11, 2023

36-krotny reprezentant Albicelestes z powodzeniem występuje w barwach Giallorossich od lipca 2022 roku. Wówczas przeniósł się na Stadio Olimpico za darmo po tym, jak wygasł jego kontrakt z Juventusem. Zawodnik polskiego pochodzenia spędził w Turynie siedem lat, a wcześniej przywdziewał koszulkę Palermo oraz rodzimego Instituto AC Cordoba.

Paulo Dybala w 20 spotkaniach obecnej kampanii zdobył 10 bramek i dołożył do tego dorobku 7 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia Argentyńczyka na 30 milionów euro. Umowa atakującego z Romą wygasa 30 czerwca 2025 roku.

