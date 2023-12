IMAGO / Nico Vereecken Na zdjęciu: Tajon Buchanan

Tajon Buchanan błyszczy w barwach Club Brugge

Zawodnikiem zainteresował się Manchester City

Ponoć piłkarz ma kosztować aż 58 milionów euro

Manchester City szykuje zimowy transfer. Celem Tajon Buchanan

Manchester City w ostatnim czasie nie jest w najlepszej formie. Obywatele dzięki wygranej 2:1 z Luton przerwali passę pięciu meczów bez zwycięstwa w Premier League. Po porażce z Aston Villa Joep Guardiola zasugerował zimowe wzmocnienia.

– Być może będziemy potrzebować takiego wstrząsu. To straszne, byliśmy nie do pokonania, a teraz nie możemy wygrać ani jednego meczu. Aston Villa była od nas oddalona o wiele kilometrów. Cała organizacja o tym wie, ponieważ teraz możemy nie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów – powiedział Guardiola.

Według informacji przekazanych przez Daily Star na radarze Manchesteru City znalazł się Tajon Buchanan z belgijskiego Club Brugge. Ponoć zawodnik ma kosztować aż 58 milionów euro. 24-latek zanotował już 35 meczów w barwach reprezentacji Kanady.